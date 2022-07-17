Папа Римский Франциск обратился к миру и украинцам

https://racurs.ua/n172783-papa-rimskiy-francisk-obratilsya-k-miru-i-ukraincam.html

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Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Понтифік просив докласти зусиль для припинення війни в Україні, і висловив щирі співчуття українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

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Я завжди душею також з багатостраждальним народом України, на який кожного дня сиплеться ракетний дощ. Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусиль для відновлення переговорів, а не для підживлення безглуздя війни, — сказав папа Франциск.

Раніше у липні секретар Ватикану з міжнародних відносин Річард Пол Галлахер не виключив, що понтифік у серпні може відвідати Україну, проте це залежатиме передусім від стану його здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Reuters папа висловив сподівання, що після візиту в Канаду у липні він міг би якнайшвидше відвідати москву та Київ. Після початку війни папу Римського Франциска до України запрошували президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Святослав Шевчук. За словами посла України у Ватикані, росія тиснула на Ватикан, щоб папа не їхав до України.