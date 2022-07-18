Количество российских ракет в Черном море назвали в ВСУ

Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n172785-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vsu.html

Ракурс

У Чорному морі наразі перебувають на бойовому чергуванні два російські ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три великі десантні кораблі.

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Про це сьогодні, 18 липня, повідомляється на сторінці Оперативного командування «Південь» у соціальній мережі Фейсбук.

Тож залишається вірогідність ракетних ударів на рівні — висока, мінна небезпека у прибережних зонах — підвищена — на морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега, — наголошують в ОК «Південь» й закликають дотримуватися алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою.

Нагадаємо, 14 липня рашисти завдали удару по центру Вінниці ракетами «Калібр», запущеними з підводного човна у Чорному морі, що призвело до численних людських жертв. Станом на 17 липня у лікарнях ще перебували 67 постраждалих внаслідок цього ракетного удару.