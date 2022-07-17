Зеленский прокомментировал устранение Баканова и Венедиктовой

https://racurs.ua/n172784-zelenskiy-prokommentiroval-ustranenie-bakanova-i-venediktovoy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував свої укази про усунення голови СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірини Венедіктової.

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Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь, — повідомив президент у вечірньому зверененні до народу 17 липня.

Венедіктову відсторонено від посади генерального прокурора відповідно до ч.2 ст. 11 закону «Про правовий режим воєнного стану», йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Також своїм указом президент усунув Баканова від виконання обов’язків голови СБУ.

Відповідно до ст. 47 дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов’язків голови Служби безпеки України, — йдеться в указі.

У ч. 3 цієї статті зазначено, що процедура усунення передбачає початок службового розслідування щодо особи. І вже за результатами цього розслідування має прийматись «відповідне рішення».

«Ракурс» повідомляв про затримання Олега Кулініча, колишнього начальника управління СБУ в АР Крим. Йому, серед іншого, інкримінують державну зраду.

24 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що президент Зеленський нібито має намір звільнити з посади голову СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Президент, коментуючи цю інформацію, заявив, що зміна керівництва Служби безпеки України та будь-якого іншого правоохоронного органу в державі залежить від результатів їхньої інспекції.