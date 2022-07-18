Суд избрал меру пресечения предателю из крымского СБУ

https://racurs.ua/n172813-sud-izbral-meru-presecheniya-predatelu-iz-krymskogo-sbu.html

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Суд відправив колишнього керівника СБУ в АР Крим Олега Кулініча під арешт до 13 вересня 2022 року.

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У Держбюро розслідувань розповіли, що Кулінічу оголосили підозру за:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 статті 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Право на заставу рішенням не передбачено, повідомляє пресслужба ДБР.

16 липня ДБР і СБУ викрили та затримали зрадника України, який до березня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби безпеки.

У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника СБУ з представниками спецслужб рф. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.

Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.