Дополнительные HIMARS для Украины анонсировали США

https://racurs.ua/n172864-dopolnitelnye-himars-dlya-ukrainy-anonsirovali-ssha.html

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Додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS отримає Україна в рамках нового пакету оборонної допомоги, про ухвалення якого планує оголосити Білий дім.

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Про це заявив під час брифінгу 19 липня у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ми надалі забезпечуватимемо Україну історичним рівнем оборонної допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про виділення чергового пакету допомоги за повноваженнями президента США (Presidential Drawdown) з військовим обладнанням для України, — зауважив спікер Білого дому.

З його слів, новий оборонний пакет включатиме «більше систем HIMARS, які українці застосовують дуже ефективно, змінюючи ситуацію на полі бою». Крбі додав, що ЗСУ отримають боєприпаси для систем залпового вогню, а також інші артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, президент США анонсував допомогу у виді Presidential Drawdown, яка передбачає передачу озброєння й техніки зарубіжним країнам, що може бути негайно вилученою із запасів Пентагону.