россия пытается «узаконить» оккупацию украинских территорий, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n172911-kreml-speshit-provesti-referendum-ob-anneksii-zahvachennyh-territoriy-bloomberg.html

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кремль поспішає вже у вересні провести «референдуми» на окупованих українських територіях, щоб дати російському диктатору володимиру путіну «підставу» оголосити їх частиною росії.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел видання, росіяни готуються організувати голосування не лише на територіях, які наразі контролюються їхніми військовими, а й на інших, якщо їм вдасться їх до того часу захопити.

Мета — провести референдум про приєднання до росії до 15 вересня, — зазначають джерела видання.

Цим процесом керує заступник голови адміністрації президента рф сергій кирієнко.

Кирієнко, який перебуває під санкціями США та Євросоюзу, регулярно відвідує окуповані території, щоб проконтролювати підготовку до «референдуму».

Враховуючи, що в останні місяці війська важко просуваються вперед, анексія покликана надати Кремлю можливість показати росіянам очевидні успіхи на війні, а також продемонструвати небажання Москви обговорювати питання відмови від територій під час будь-яких можливих майбутніх мирних переговорів, — наголошує видання.

З початку масштабного російського вторгнення мільйони людей виїхали з окупованих територій, а місцеве населення демонструє відсутність значної підтримки окупаційних адміністрацій.

Проте Кремль має багаторічний досвід фальсифікації результатів на внутрішніх виборах, — наголошує агентство.

Джерело: Bloomberg