Владимир Шилов, фото: Аркадий Бабченко

https://racurs.ua/n172922-v-estonii-sud-otpravil-za-reshetku-rossiyanina-pokupavshngo-drony-dlya-armii-rf.html

Ракурс

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав винними у підтримці агресії рф проти України трьох чоловіків, які займалися придбанням дронів для російської армії.

.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

Один із засуджених 43-річний чоловік, який 11 травня у соцмережі «ВКонтакте» розмістив публічний заклик до підтримки армії рф — організував збір коштів на придбання дронів для російських військових.

Раніше блогер Аркадій Бабченко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що йдеться про 43-річного далекобійника Володимира Шилова з подвійним громадянством, жителя міста Печори Псковської області рф.

На кошти, отримані в результаті звернення на підтримку агресії, Володимир придбав три безпілотники, які він намагався доставити до рф. через прикордонний пункт Койдули, але на прикордонному переході був затриманий, — зазначили в суді, наголосивши, що він усвідомлював факт агресії рф проти України.

В результаті його засуджено до одного року ув’язнення, з яких реально треба провести за ґратами чотири місяці. Решта вісім місяців — умовне покарання з чотирирічним випробувальним терміном. Отримані дрони були конфісковані. Також він має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1 тис. 632,60 євро.

Двох інших підсудних звинувачували в тому, що вони на заклик Шилова перерахували гроші на придбання дронів з метою підтримати російську агресію.

Їм призначені покарання у виді п’яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на один рік та вісім місяців. Також вони мають відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1 тис. 224 євро та 1 тис. 191,60 євро відповідно.

В Естонії підтримка акту агресії іноземної держави, зокрема і шляхом придбання та фінансування постачання техніки, карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Джерело: ERR