На пляж болгарского курорта выбросило ускоритель ракеты ЗРК «Панцирь-С1»

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Прискорювач ракети від російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1» викинуло море на пляж між містами Помор’я та Ахелою у Болгарії.

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Про це повідомляє болгарське видання «Сега» 22 липня. Ракету від «Панцира» помітили на пляжі увечері 21 липня.

Командувач ВМС Болгарії адмірал Кирило Михайлов пояснив, що це «порожній стартер зенітної ракети».

Він також додав, що цей елемент літального апарату вже не становить небезпеки.

ЗМІ припускають, що «це була ракета комплексу, що містився на острові Зміїний».

1 липня в акваторії Чорного моря знищили міну, яка дрейфувала за 50 кілометрів від узбережжя неподалік від міста Варна — це великий порт у Болгарії, поруч розташовані курорти «Золоті піски» та «Сонячний берег».