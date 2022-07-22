Отели Марченко и Медведчука на западе Украины арестованы судом

Гостиницы Марченко и Медведчука на западе Украины арестованы судом

https://racurs.ua/n172943-oteli-marchenko-i-medvedchuka-na-zapade-ukrainy-arestovany-sudom.html

Ракурс

Суд заарештував додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, — повідомляє СБУ.

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Арешт накладено на такі активи:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 та 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 тис. та 2,4 тис. кв. м.

Розслідування встановило, що управляли цими активами (серед них — готелі в Івано-Франківській та Закарпатській областях) з території рф.

Медведчука підозрюють у державній зраді, проти нього відкрили два провадження. Після втечі з-під домашнього арешту Медведчука затримали у квітні та арештували. Тоді у кума путіна вперше арештували частину майна.

У червні суд Львівський суд заарештував 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.