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Ракурс
Гостиницы Марченко и Медведчука на западе Украины арестованы судом

Отели Марченко и Медведчука на западе Украины арестованы судом

22 июл 2022, 17:26
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Суд заарештував додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, — повідомляє СБУ.



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Арешт накладено на такі активи:

  • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
  • банківські рахунки на 1,3 млн грн;
  • дві земельні ділянки площею 3 та 5 га;
  • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 тис. та 2,4 тис. кв. м.

Розслідування встановило, що управляли цими активами (серед них — готелі в Івано-Франківській та Закарпатській областях) з території рф.

Медведчука підозрюють у державній зраді, проти нього відкрили два провадження. Після втечі з-під домашнього арешту Медведчука затримали у квітні та арештували. Тоді у кума путіна вперше арештували частину майна.

У червні суд Львівський суд заарештував 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.

Источник: Ракурс


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