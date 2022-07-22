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Готелі Марченко та Медведчука на заході України заарештовані судом
Готелі Марченко та Медведчука на заході України заарештовані судомhttps://racurs.ua/ua/n172943-goteli-marchenko-ta-medvedchuka-na-zahodi-ukrayiny-zaareshtovani-sudom.htmlРакурс
Суд заарештував додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, — повідомляє СБУ.
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Арешт накладено на такі активи:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
- банківські рахунки на 1,3 млн грн;
- дві земельні ділянки площею 3 та 5 га;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 тис. та 2,4 тис. кв. м.
Розслідування встановило, що управляли цими активами (серед них — готелі в Івано-Франківській та Закарпатській областях) з території рф.
Медведчука підозрюють у державній зраді, проти нього відкрили два провадження. Після втечі з-під домашнього арешту Медведчука затримали у квітні та арештували. Тоді у кума путіна вперше арештували частину майна.
У червні суд Львівський суд заарештував 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.