Із роти десятеро людей залишилось, витягали повний фарш - розмова рашиста з подругою (АУДІО)

https://racurs.ua/ua/n172942-z-roty-10-ludey-zalyshylos-vytyagaly-povnyy-farsh-rozmova-rashysta-z-podrugou-audio.html

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У російській армії керівництво погрожує відправляти в концтабір на території та званої л/днр тих, хто відмовляється від участі в бойових діях.

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Про це розповів один із загарбників своїй дружині. ГУР Міноборони опублікувало 22 липня чергову перехоплену телефонну розмову.

Також рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. Росіянин також розповідає про значні втрати в підрозділі: