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Ракурс
Із роти десятеро людей залишилось, витягали повний фарш - розмова рашиста з подругою (АУДІО)

З роти 10 людей залишилось, витягали повний фарш — розмова рашиста з подругою (АУДІО)

22 лип 2022, 16:56
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У російській армії керівництво погрожує відправляти в концтабір на території та званої л/днр тих, хто відмовляється від участі в бойових діях.



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Про це розповів один із загарбників своїй дружині. ГУР Міноборони опублікувало 22 липня чергову перехоплену телефонну розмову.

Також рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. Росіянин також розповідає про значні втрати в підрозділі:

У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять. Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали — повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу.

Джерело: Ракурс


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