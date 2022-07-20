Мочиш, обмотуєш і б'єш — батьки окупантів радять синам ламати руки-ноги, щоб вижити (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172879-mochysh-obmotuiesh-i-biesh-batky-okupantiv-radyat-synam-lamaty-ruky-nogy-schob-vyjyty-audio.htmlРакурс
У новому перехопленні розмов російських окупантів, яке опублікувала СБУ 20 липня, батько військового з рф дає поради сину, як зламати руки та ноги.
Окупант планує зробити це, щоб потрапити з війни в Україні на лікування у госпіталь.
Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже, — панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.
Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.
У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается, — ділиться мудрістю батько.