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Ракурс
Мочиш, обмотуєш і б'єш - батьки окупантів радять синам ламати руки-ноги

Мочиш, обмотуєш і б'єш — батьки окупантів радять синам ламати руки-ноги, щоб вижити (АУДІО)

20 лип 2022, 18:25
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У новому перехопленні розмов російських окупантів, яке опублікувала СБУ 20 липня, батько військового з рф дає поради сину, як зламати руки та ноги.



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Окупант планує зробити це, щоб потрапити з війни в Україні на лікування у госпіталь.

Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже, — панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается, — ділиться мудрістю батько.

Джерело: Ракурс


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