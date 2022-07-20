Мочишь, обматываешь и бьешь – родители оккупантов советуют сыновьям ломать руки-ноги, чтобы выжить

https://racurs.ua/n172879-mochish-obmatyvaesh-i-besh-roditeli-okkupantov-sovetuut-synovyam-lomat-ruki-nogi-chtoby-vyjit.html

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У новому перехопленні розмов російських окупантів, яке опублікувала СБУ 20 липня, батько військового з рф дає поради сину, як зламати руки та ноги.

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Окупант планує зробити це, щоб потрапити з війни в Україні на лікування у госпіталь.

Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже, — панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.