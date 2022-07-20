Посли ЄС погодили сьомий пакет санкцій проти рф - що нового прикрутять росіянам

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Ракурс

Посли ЄС погодили сьомий пакет санкцій проти росії. Про це 20 липня у Твіттер повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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Посли ЄС дали «зелене світло» сьомому пакету санкцій ЄС щодо росії. Золото, включаючи золоті прикраси, включено, — написав Джозвяк.

Він також додав, що рішення буде оприлюднене завтра, в офіційному журналі ЄС.

Під забороною опиниться імпорт російського золота, а активи Сбербанку заморозять. Також у санкційному списку будуть ще 50 фізичних та юридичних осіб. Серед них: політики, військові керівники, олігархи та пропагандисти. Крім цього у санкційному пакеті буде зобов’язання щодо того, що обмеження не загрожуватимуть продовольчій та енергетичній безпеці в усьому світі.

Далі пакет санкцій має схвалити Рада Європи. Ця процедура завершиться завтра, 21 липня, о 10.00. Санкції набудуть чинності після завтрашньої публікації в Офіційному журналі ЄС.

15 липня Європейська комісія підтримала пропозицію про запровадження сьомого пакета санкцій проти рф.

Він, зокрема, передбачає заборону на імпорт російського золота, експорт передових технологій, нові персональні санкції та закриття лазівок у попередніх санкційних пакетах.

Тим часом ЄС пом’якшить санкції проти окремих російських банків, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це необхідно для полегшення торгівлі продовольством та добривами.

Як пише Reuters з посиланням на європейських чиновників, згідно з переглянутими санкціями, ЄС також планує сприяти експорту продовольства з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після санкцій ЄС.