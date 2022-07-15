ЄК анонсувала сьомий пакет санкцій проти рф. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n172710-ievrokomisiya-anonsuvala-somyy-paket-sankciy-proty-rf-po-chomu-vdaryt-brussel.html

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Європейська комісія запропонувала новий пакет санкцій проти росії.

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Сьомий пакет санкцій включатиме «золоте» ембарго та розширить заборону на експорт технологій на територію країни-агресора. Також Єврокомісія запропонувала продовжити всі чинні антиросійські санкції до кінця січня 2023 року. Про це 15 липня заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, повідомляється в заяві організації.

Сьогодні Європейська комісія схвалила спільну пропозицію щодо нового пакету заходів для підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти росії, — зазначили в Брюсселі.

Повідомляється, що пропонується не лише заборонити імпорт російського золота, а й посилити контроль над експортом товарів подвійного використання та передових технологій. В Єврокомісії вважають, що це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7.

Також стало відомо, що європейські санкції не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та росією.

Нагадаємо, 3 червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти рф та білорусі у зв’язку із неспровокованою агресією росії проти України. Була заборонена закупівля, імпорт або транзит сирої нафти та певних нафтопродуктів з рф. Виключення використання російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти та до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.