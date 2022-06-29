Британія вдарила санкціями по другому найбагатшому росіянину

https://racurs.ua/ua/n172200-brytaniya-vdaryla-sankciyamy-po-drugomu-naybagatshomu-rosiyanynu.html

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Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій, які вдарять по найближчому оточенню воєнного злочинця й диктатора росії володимира путіна. У «чорний» список потрапила друга найбагатша людина росії, власник конгломерату «Інтеррос» та найбільший бенефіціар «Норільського нікелю» володимир потанін.

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Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише The Guardian.

Обмежувальні заходи також поширюються на двоюрідну сестру господаря кремля анну цивілєву (за даними ЗМІ, вона двоюрідна племінниця путіна). Цивілєва — президент відомої російської вугледобувної компанії АТ «Група Колмар».

Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим путіна, купивши «Росбанк» і частки в «Тінькофф Банку» після вторгнення росії в Україну, — йдеться в повідомленні уряду Британії.

Чоловік цивілєвої сергій цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і пара отримала значну користь зі своїх зв’язків з путіним.

Доки путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випадає з уваги, зокрема й найближче оточення путіна, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 червня Державний департамент США додав до санкційного списку ще 45 юридичних і 29 фізичних осіб — зокрема телеведучу тіну канделакі та колишнього міністра оборони рф анатолія сердюкова.