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Британия ударила санкциями по второму богатейшему россиянину
Британия ударила санкциями по второму богатейшему россиянинуhttps://racurs.ua/n172200-britaniya-udarila-sankciyami-po-vtoromu-bogateyshemu-rossiyaninu.htmlРакурс
Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій, які вдарять по найближчому оточенню воєнного злочинця й диктатора росії володимира путіна. У «чорний» список потрапила друга найбагатша людина росії, власник конгломерату «Інтеррос» та найбільший бенефіціар «Норільського нікелю» володимир потанін.
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Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише The Guardian.
Обмежувальні заходи також поширюються на двоюрідну сестру господаря кремля анну цивілєву (за даними ЗМІ, вона двоюрідна племінниця путіна). Цивілєва — президент відомої російської вугледобувної компанії АТ «Група Колмар».
Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим путіна, купивши «Росбанк» і частки в «Тінькофф Банку» після вторгнення росії в Україну, — йдеться в повідомленні уряду Британії.
Чоловік цивілєвої сергій цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і пара отримала значну користь зі своїх зв’язків з путіним.
Доки путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випадає з уваги, зокрема й найближче оточення путіна, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, 28 червня Державний департамент США додав до санкційного списку ще 45 юридичних і 29 фізичних осіб — зокрема телеведучу тіну канделакі та колишнього міністра оборони рф анатолія сердюкова.