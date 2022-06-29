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Стратегічна авіація рф атакувала Одещину - сили ППО знищили ракету Х-22

Стратегічна авіація рф атакувала Одещину — сили ППО знищили ракету Х-22

29 чер 2022, 14:40
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Ракетний удар по Одещині планували нанести 29 червня воєнні злочинці росії, проте силам протиповітряної оборони України вдалося знищити ворожу ціль.



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Сили ППО знищили над Одещиною ракету ворога типу Х-22. Знову стратегічна авіація рф. Дякуємо ППО!, — написав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Йдеться про радянську надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 повітряного базування великої дальності.

Ракету збили над полями Одещини. Її запустили з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Руйнувань та поранених нема, повідомила спікер Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

О 13.19 ЗМІ повідомляли, що в Одесі пролунали кілька вибухів. Повітряну тривогу оголосили за хвилину. Жителі міста бачили сліди диму.

Джерело: Ракурс


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