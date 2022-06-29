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ЗСУ британськими гаубицями M777 знищили батарею 2С3 “Акація” окупантів
ЗСУ британськими гаубицями M777 знищили батарею 2С3 «Акація» окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172198-zsu-brytanskymy-gaubycyamy-m777-znyschyly-batareu-2s3-akaciya-okupantiv-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває й Збройні сили України продовжують нищити загарбників. Зокрема, 81-ша окрема аеромобільна бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ — нанесла нищівне ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.
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На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗСУ з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Полювання продовжується! — йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.