Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ британськими гаубицями M777 знищили батарею 2С3 “Акація” окупантів

ЗСУ британськими гаубицями M777 знищили батарею 2С3 «Акація» окупантів (ВІДЕО)

29 чер 2022, 14:10
999

Війна росії проти України триває й Збройні сили України продовжують нищити загарбників. Зокрема, 81-ша окрема аеромобільна бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ — нанесла нищівне ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.



.

На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗСУ з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Полювання продовжується! — йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів