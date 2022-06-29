Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ британскими гаубицами M777 уничтожили батарею 2С3 «Акация» рф

ВСУ британскими гаубицами M777 уничтожили батарею 2С3 «Акация» рф (ВИДЕО)

29 июн 2022, 14:10
999

Війна росії проти України триває й Збройні сили України продовжують нищити загарбників. Зокрема, 81-ша окрема аеромобільна бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ — нанесла нищівне ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.



.

На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗСУ з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Полювання продовжується! — йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров