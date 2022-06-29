ВСУ британскими гаубицами M777 уничтожили батарею 2С3 «Акация» рф

https://racurs.ua/n172198-vsu-britanskimi-gaubicami-m777-unichtojili-batareu-2s3-akaciya-rf-video.html

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Війна росії проти України триває й Збройні сили України продовжують нищити загарбників. Зокрема, 81-ша окрема аеромобільна бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ — нанесла нищівне ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.

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