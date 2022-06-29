Байден перекидає війська США на сушу, в повітря і море Європи через війну рф

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Президент Джо Байден на саміті НАТО у Мадриді заявив, що Сполучені Штати Америки змінять свою військову позицію в Європі через загрози, пов’язані з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Зокрема, Північноатлантичний альянс посилить східні та південні кордони.

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Про це американський лідер заявив під час зустрічі з генсеком військово-політичного блоку Єнсом Столтенбергом на полях саміту.

Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі, — заявив Байден.

Він додав, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах — на суші, в повітрі та на морі.

Зокрема, Вашингтон направить два есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота — кількість американських есмінців там зросте з чотирьох до шести.

У Польщі Пентагон розмістить постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність американської армії з військами країн НАТО по всьому східному фланзі альянсу.

США також відправлять дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35 до Великої Британії та посилять протиповітряну оборону у Німеччині й Італії.

До Румунії перекинуть додаткову бригаду. Також США посилять своє ротаційне розгортання в країнах Балтії — там з’являться додаткові американські підрозділи.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Мадриді 29 червня, як очікують, буде ухвалений новий стратегічний план альянсу. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни.