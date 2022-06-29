Мінометну секцію росіян “на відмінно” спопелила артилерія ЗСУ — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n172196-minometnu-sekciu-rosiyan-na-vidminno-spopelyla-artyleriya-zsu-video.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 29 червня показало, як працюють українські артилеристи у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Мінус мінометна секція ворога. Артилеристи 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка свою справу знає і працює «на відмінно». Вірте у Збройні Сили України! — йдеться у Фейсбук-повідомленні СтратКому ЗСУ.

Нагадаємо, загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 29 червня орієнтовно склали: 35 тис. 450 солдат, 1 тис. 572 танки, 3 тис. 720 бойових броньованих машин, 781 артилерійська система, 246 РСЗВ, 103 засоби ППО, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 640 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 142 крилатих ракет, 14 кораблів і катерів.