Саміт НАТО у Мадриді / Фото: AP / Ти не переможеш — головні заяви лідерів країн НАТО про війну путіна

https://racurs.ua/ua/n172195-ty-ne-peremojesh-golovni-zayavy-lideriv-krayin-nato-pro-viynu-putina.html

Ракурс

На саміті НАТО, який проходить у Мадриді 29−30 червня, лідери низки країн-учасниць військово-політичного блоку зробили заяви щодо відповідальності росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо назвав неможливим ведення переговорів з москвою про завершення війни в Україні, оскільки «важко говорити зі стіною».

.

Очільник уряду Іспанії Педро Санчес під час виступу на саміті Північноатлантичного альянсу запевнив російського диктатора й воєнного злочинця володимира путіна, що йому не вдасться перемогти у війні проти України.

Ми посилаємо путіну потужний сигнал: «Ти не переможеш». Ми не можемо миритися з тим, що є країни, які порушують міжнародні норми, — цитує промову Санчеса видання National Post.

Він додав, що нова стратегічна концепція НАТО визнає росію «головною загрозою» (раніше кремль класифікували як «стратегічного партнера»).

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті у Мадриді заявив, що визначити москву найбільшою загрозою треба було раніше.

Збудуться два основних припущення і великі надії, в які я глибоко вірю. Спочатку єдність, єдність, а потім знову єдність. А по-друге — солідарність, бо це найважливіше в Північноатлантичному альянсі, — підсумував Дуда.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою пообіцяв допомагати Києву зброєю. Подібну заяву зробив й прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Ми продовжуватимемо постачати важке озброєння в Україну, стільки, скільки це буде необхідно, — заявив Рютте.

Шольц у коментарі журналістам також схвально висловився про надання Україні фінансової, гуманітарної і військової допомоги.

Ми продовжимо це робити — і робити інтенсивно — так довго, як це буде необхідно, щоб Україна могла захистити себе, — пообіцяв глава німецького уряду.

Наостанок міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на полях саміту заявила, що мирні переговори з росією можна вести лише після її поразки в Україні.

Нам необхідно забезпечити поразку росії в Україні. Це потрібно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, у який можна досягти тривалого миру в Європі, — сказала Ліз Трасс.

Дипломат також виступила проти ведення переговорів з кремлем у ситуації, коли воєнні злочинці росії залишаються в Україні.

Є люди, які говорять про існування можливостей для переговорів у час, коли росія ще в Україні. Але я думаю, що це принесе фальшивий мир. Це призведе до подальшої агресії у майбутньому. Ми повинні вивчити уроки минулого — помилки мінських угод, до прикладу, які не змогли забезпечити сталий мир у регіоні, — підсумувала глава британського МЗС.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон попередив, що країни «Великої сімки» G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Київ погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока агресія рф триває.