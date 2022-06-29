Про російську загрозу для Західних Балкан попередив президент Північної Македонії

https://racurs.ua/ua/n172194-pro-rosiysku-zagrozu-dlya-zahidnyh-balkan-poperedyv-prezydent-pivnichnoyi-makedoniyi.html

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Президент Північної Македонії Стево Пендаровський розповів про російську загрозу для регіону Західних Балкан і попередив, що ситуація в останні роки є «крихкою» і небезпечною.

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Про це він сказав 29 червня на саміті НАТО у Мадриді.

Зі слів Пендаровського, війна в Україні ще більше загострила гібридні загрози, з якими Північна Македонія стикалася останніми роками.

Ми зіштовхуємося з цими гібридними загрозами, які надходять від росії, з 2018 року, з часу нашого референдуму про зміну назви, коли ми проголосували за зміну назви країни, референдумі, щоб вступити в Північноатлантичний Альянс, — сказав він, пише «Європейська правда».

Пендаровський закликав союзників бути обачними та приділяти більше уваги балканському питанню.

Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними — не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація, — попередив президент Північної Македонії.

Нагадаємо, напередодні, за підсумками переговорів у Мадриді у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.