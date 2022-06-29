НАТО збільшить сили реагування з 40 до 300 тисяч і проведе саміт у Литві

https://racurs.ua/ua/n172193-nato-zbilshyt-syly-reaguvannya-z-40-do-300-tysyach-i-provede-samit-u-lytvi.html

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НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NATO Response Force (NRF) з 40 тис. до понад 300 тис. військових. Про це пише Reuters з посиланням на генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

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Окрім цього, саміт військово-політичного блоку в Мадриді цього тижня ухвалить рішення про проведення наступного саміту у Литві. Цю інформацію підтвердив президент Литви Гітанас Науседа.

Наступного року саміт НАТО пройде у Вільнюсі, — вказав Науседа.

Офіційно це рішення буде ухвалене та оприлюднене за підсумками саміту, але партнери НАТО його вже узгодили, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні та зростання погроз з боку росії.

Нагадаємо, що Туреччина, Фінляндія та Швеція домовилися про конкретні кроки, виконання яких стане гарантією вступу скандинавських держав до Північноатлантичного альянсу. У рамках цієї домовленості Фінляндія та Швеція пообіцяли розслідувати та запобігати фінансуванню та вербовці членів Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, а також інших терористичних організацій та їхніх відгалужень.

Нагадаємо, що білоруський диктатор олександр лукашенко вважає, що Литва оголосила росії війну. росія тисне на Вільнюс з вимогою зняти санкції з постачань до Калінінграда, але Вільнюс не йде на поступки навіть під загрозою війни.