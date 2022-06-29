Президент Індонезії їде до Зеленського поїздом з Польщі

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Ракурс

В Київ на зустріч із Володимиром Зеленським їде президент Індонезії Джоко Відодо. Напередодні він брав участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» G7 як гість.

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Відодо їде в Україну поїздом з Польщі. На 30 червня у нього запланована зустріч з воєнним злочинцем росії володимиром путіним.

Зі слів президента Індонезії, він разом зі своєю командою «почали мирну місію з добрих намірів».

Нагадаємо, у листопаді Індонезіяна острові Балі прийматиме саміт «Великої двадцятки 20» (G20). Однак Відодо не скасував запрошення диктатора путіна на цей саміт, але запросив туди й Зеленського. кремль підтвердив намір путіна приїхати на Балі. Через можливу присутність президента країни-терористки склад учасників саміту — під питанням. Формат участі путіна у зустрічі також ще не визначений.

Зеленський у травні поспілкувався з політичною й експертною спільнотами Індонезії, яка засудила розв’язану росією війну та висловила співчуття українцям. Однак Reuters зазначало, що Відодо у квітні відхилив запит на постачання зброї Україні.