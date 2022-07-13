ЄС анонсував початок переговорів щодо сьомого пакету санкцій проти росії

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Новий пакет санкцій проти росії готовий запроваджувати Європейський Союз.

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Посли ЄС у четвер, 14 липня, розпочнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти рф, повідомив у Твіттер кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За оптимістичним сценарієм, заходи мають бути схвалені наступного тижня, — додав Йозвяк.

Що включатиме сьомий пакет санкцій, поки не повідомляється.

3 червня Європейський Союз ухвалив шостий пакет санкцій проти рф та білорусі у зв’язку із неспровокованою агресією росії проти України.

ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або транзит сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії. Виключення використання російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти та до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.

Тимчасові винятки передбачені для імпорту сирої нафти трубопроводами у ті країни-члени ЄС, які з огляду на географічне розташування мають особливу залежність від постачання з росії та не мають надійних альтернативних варіантів поставок.

Болгарія і Хорватія будуть також користуватися тимчасовими винятками стосовно морських поставок сирої нафти та вакуумного газойлю, відповідно.

Крім того, ЄС поширив заборону на використання спеціалізованої послуги із спеціальних фінансових комунікацій (SWIFT) ще на три російські кредитні інституції: найбільший у рф Сбербанк, Кредитний банк москви та російський сільськогосподарський банк, а також на білоруський банк розвитку та реконструкції.

ЄС також призупинив мовлення ще трьох російських медіа, що перебувають у державній власності: «росія РТР/РТР Планета», «росія 24/Russia 24» та Міжнародного ТВ-центру. Як зазначається, ці структури використовувалися урядом росії як інструмент для маніпулювання інформацією та для просування дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації ситуації в сусідніх з рф країнах, а також у країнах ЄС. Відповідно до положень Хартії з фундаментальних прав, ці заходи не забороняють цим медіа та їхнім працівникам здійснювати в ЄС інші дії, окрім телемовлення, як-от досліджень або опитувань.

Водночас ЄС розширив перелік осіб та установ, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. Доповнення до переліку включають як російські, так і білоруські установи. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному посиленню сектору безпеки й оборони росії. Це включатиме 80 хімічних речовин, що можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

Також ЄС забороняє надання послуг у бухгалтерській справі, у громадських зв’язках та консалтингу, «хмарних» послуг для росії.

Рада ЄС також вирішила запровадити санкції проти додаткових осіб та установ: тих, хто несе відповідальність за звірства, скоєні російськими військами в Бучі та Маріуполі, осіб, що підтримують війну, провідних представників бізнесу та членів родин олігархів і кремлівських чиновників, включених до санкційного переліку, компанії, що належать організаціям у сферах оборони та фінансів.