Из роты 10 человек осталось, вытаскивали полный фарш — разговор рашиста с подругой (АУДИО)https://racurs.ua/n172942-iz-roty-10-chelovek-ostalos-vytaskivali-polnyy-farsh-razgovor-rashista-s-podrugoy-audio.htmlРакурс
У російській армії керівництво погрожує відправляти в концтабір на території та званої л/днр тих, хто відмовляється від участі в бойових діях.
Про це розповів один із загарбників своїй дружині. ГУР Міноборони опублікувало 22 липня чергову перехоплену телефонну розмову.
Також рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. Росіянин також розповідає про значні втрати в підрозділі:
У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять. Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали — повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу.