Украина, Турция и генсек ООН готовы подписать в Стамбуле зерновое соглашение – как разблокируют порты

https://racurs.ua/n172941-ukraina-turciya-i-gensek-oon-gotovy-podpisat-v-stambule-zernovoe-soglashenie-kak-razblokiruut.html

Ракурс

До Туреччини, у місто Стамбул прибула українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим — на переговори щодо розвʼязання зернового питання. Від росії туди прибув міністр оборони сергій шойгу.

.

На цій зустрічі сьогодні, 22 липня, сторони мають підписати угоду про розблокування портів для експорту продовольства. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Україна не підписує договір з росією щодо зерна. Україна підписує договір із Туреччиною та ООН, а росія — дзеркальний договір із Туреччиною та ООН.

Щодо стамбульського договору «про вивезення �� зерна». Попередньо.



1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. ½ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

За даними УП, угода матиме назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Документ підпишуть міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

«Ініціатива» має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Документ передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною.

Джерела УП підкреслили, що жодних інших додатків та закритих документів, окрім «Ініціативи» не існує.

Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій щодо рф, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.

Жодного транспортного супроводу російськими кораблями чи присутності представників росії в українських портах не буде. У випадку провокацій буде негайна військова відповідь.