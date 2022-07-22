Изъяли паспорт — появилось видео, на котором Корбана не пускают в Украину

https://racurs.ua/n172940-izyali-pasport-poyavilos-video-na-kotorom-korbana-ne-puskaut-v-ukrainu.html

Ракурс

В голови тероборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана під час в’їзду в Україну вилучили паспорт, повідомив адвокат Андрій Йосипов.

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Прикордонники пояснили, що громадянство Корбана призупинено. За словами адвоката, на кордон прибули представники СБУ і ДБР.

За словами Корбана, він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця на Львівщині. Прикордонники вилучили закордонний український паспорт, посилаючись на президентський указ про позбавлення його громадянства.

Прикордонники жодних підтверджувальних документів не надали, повідомляє «Українська правда».

Корбан залишається у пункті пропуску, він не може ані в’їхати в Україну, ані повернутися до Польщі. Джерела журналістів підтвердили, що його внутрішній і закордонний паспорти не дійсні.

В результаті я не можу тепер в’їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по «Дії», ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад, — прокоментував він ситуацію «РБК-Україна».

Речник ДПСУ Руслан Демченко заявив, що дії прикордонників є законними та відмовився коментувати спробу перетину кордону Корбаном.

Я не володію інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону, — сказав він.

Історія питання

Цього тижня стало відомо про нібито позбавлення громадянства групи відомих в україні людей. Серед них були Ігор Коломойський, Вадим Рабинович та Геннадій Корбан. Офіційного підтвердження цієї інформації не було, але в мережу злили буцімто скріншот президентського указу.

Джерела різних ЗМІ в Офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Указ № 502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Факт видання та підписання указу Зеленським побічно підтвердив і радник голови ОПУ Сергій Лещенко.

З високою часткою ймовірності, копію указу про позбавлення громадянства України було передано народному депутату Сергію Власенко в Центрвиборчкомі, куди копію указу було передано для виконання щодо позбавлення депутатських повноважень Рабиновича та Васильківського, — написав Лещенко у Тelegram.

Корбан — український державний і політичний діяч. З 16 березня 2014 по 24 березня 2015 — заступник голови — керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації при Ігорю Коломойському.

Голова партії «УКРОП» з 12 липня 2015 по 23 січня 2016 року. З березня 2020 року — голова Громадської ради Дніпра.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну — керівник Центру територіальної оборони Дніпра.

Рішення про позбавлення громадянства

Воно може бути прийняте, якщо громадянин України має громадянство іншої країни. При цьому громадянин України з громадянством (підданством) іншої держави у правових відносинах з Україною вважається її громадянином.

Для цього органи Державної міграційної служби або диппредставництва України мають повідомити про біпатрида Комісії при президенті з питань громадянства.

Але деталі процедур та положення українського законодавства є дуже неоднозначними та описані недостатньо прозоро. Наприклад, не передбачено, як, ким і з яких підстав проводиться перевірка «на громадянство».

Відсутність детальної процедури не лише порушує права громадянина на захист персональних даних та невтручання у приватне життя, а й відкриває шлях до оскарження рішення про припинення громадянства.

Проте, попри явні недоліки законодавства щодо припинення громадянства України, закон чітко передбачає можливість президента України прийняти рішення про втрату (припинення) українського громадянства при отриманні офіційних підтверджень подвійного громадянства.