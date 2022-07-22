Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардепы подняли себе выплаты и надбавки

Нардепы подняли себе выплаты и надбавки (ДОКУМЕНТ)

22 июл 2022, 15:52
999

Депутати Верховної Ради на минулому засіданні підняли собі виплати та надбавки. При цьому виплати робитимуть коштом надходжень до бюджету від міжнародної допомоги.



.

Раніше Рада ухвалила закон про зміни до держбюджету на 2022 рік, у якому збільшила загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн на різні соціальні потреби.

Однак тепер ці кошти підуть не лише на соціалку, — зазначає «Дзеркало тижня» і публікує копію документа.

Авторами законопроекту виступили спікер Руслан Стефанчук, його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та низка інших депутатів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров