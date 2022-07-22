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Ракурс
Нардепи підняли собі виплати і надбавки

Нардепи підняли собі виплати та надбавки (ДОКУМЕНТ)

22 лип 2022, 15:52
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Депутати Верховної Ради на минулому засіданні підняли собі виплати та надбавки. При цьому виплати робитимуть коштом надходжень до бюджету від міжнародної допомоги.



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Раніше Рада ухвалила закон про зміни до держбюджету на 2022 рік, у якому збільшила загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн на різні соціальні потреби.

Однак тепер ці кошти підуть не лише на соціалку, — зазначає «Дзеркало тижня» і публікує копію документа.

Авторами законопроекту виступили спікер Руслан Стефанчук, його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та низка інших депутатів.

Джерело: Ракурс


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