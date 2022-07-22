Олексій Данілов хоче переговорити з Європолом після заяв про контрабанду зброї. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n172938-danilov-chekaie-na-predmetnu-rozmovu-z-ievropolom-pislya-zayav-pro-kontrabandu-zbroyi.html

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Європол заявив про контрабанду озброєння та військових товарів з України.

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Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. Він відзначив, що нібито у даркнеті був виставлений на продаж американський ракетно-зенітний комплекс Javelin. Таку заяву він зробив ресурсу DPA.

Зазначається, що існує ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів. При цьому в Європолі не виключають, що інформація про контрабанду зброї може бути частиною російської пропаганди.

У Києві вже відреагували на подібні закиди. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter 22 липня написав, що очікує предметну розмову з представниками Європолу з доказами й фактами.

Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу — з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні, — йдеться в повідомленні.

Чиновник відзначив, що подібні вкиди співпадають з розгортанням масштабної російської спецоперації в інформаційному просторі «MakZim», яка займається дискредитацією України й має на меті припинити поставки зброї від союзників. Данілов додав, що москва проводить цю операцію в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ, а саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що високоточні та далекобійні американські ракетні системи HIMARS «змінили правила гри», проте «війна йде похмуро», і Україні потрібно більше зброї та терміново.

Джерело: DPA