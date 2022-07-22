Кабмін встановив ціни на газ до весни 2023 року. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n172937-uryad-ukrayiny-vstanovyv-ciny-na-gaz-do-vesny-2023-roku-detali.html

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Ціни на газ в Україні вже встановлено до весни наступного року.

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Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%. Про це повідомляється в урядовій постанові від 19 липня 2022 року № 812.

Зазначається, що з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» поставлятиме природний газ для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню за ціною 7 тис. 420 грн з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. м газу. Ціна не враховує тариф на послуги з транспортування.

Бюджетним установам «блакитне паливо» продаватимуть за 16 тис. 390 грн з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу, але без урахування тарифу на послуги з транспортування. Для інших потреб ціна тисячі куб. м становитиме 38 тис. 325,5 грн. Ціна враховуватиме ПДВ, але не транспортування.

Також повідомляється, що фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021−2024 роки.

Нагадаємо, 19 липня український уряд встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. Тепловикам газ постачатимуть по 7,40 грн за куб. м, а ціна буде незмінною для всіх теплокомуненерго. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Фіксована ціна діятиме до 31 травня 2023 року.