Кабмін зафіксував ціну на газ для тепловиків. Фото: censor.net

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Фіксована ціна на постачання газу для виробників тепла була встановлена Кабінетом міністрів.

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В уряді заявляють, що це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українських споживачів. Тепловикам газ постачатимуть по 7,40 грн за куб. м. Про це 19 липня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Триває активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким «Нафтогаз» продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. м. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, — розповів прем'єр.

Очільник уряду додав, що таке рішення Кабміну дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Фіксована ціна діятиме до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, у червні міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, в Україні опалювальний сезон на 2022−2023 роки почнеться вчасно, а тарифи на тепло не зміняться. При цьому чиновник попередив українців, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18−20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів.