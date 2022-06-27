Віялові відключення світла. Фото: odessa-life.od.ua

https://racurs.ua/ua/n172128-chy-varto-ukrayincyam-chekaty-viyalovyh-vidkluchen-svitla-vzymku-poyasnennya-ministra.html

Ракурс

Віялові відключення електроенергії під час опалювального сезону в Україні не заплановані.

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Зараз влада дбає про запровадження альтернативних джерел електроенергії, деякі громади вже перейшли на ці джерела. А загалом під час опалювального сезону доведеться балансувати між вугіллям, електроенергією та природним газом. Про це 27 червня заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час національного телемарафону.

Ми розуміємо, що опалювальний сезон — це баланс наявності природнього газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується, — зазначив він.

Українських користувачів міністр закликав заощаджувати електроенергію й тепло у зимний період та припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон.

Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи не зростатимуть й будуть стабільними.

Нагадаємо, глава Мінрегіону Олексій Чернишов заявляв, що українцям потрібно звикнути до умов, які існують в «ощадливих країнах Європи», частина з яких нині «прикручують» подачу газу для індивідуальних споживачів.