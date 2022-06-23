Уряд пропонує громадянам прикрутити опалення взимку до 18−20 градусів

Уряд пропонує громадянам прикурити опалення взимку до 18-20 градусів

https://racurs.ua/ua/n171989-uryad-proponuie-gromadyanam-prykrutyty-opalennya-vzymku-do-18-20-gradusiv.html

Ракурс

В Україні опалювальний сезон на 2022−2023 роки почнеться вчасно, а тарифи на тепло не зміняться.

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Очевидно, що ця зима буде надскладною, — заявив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.

На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що тарифи на тепло для українців не зміняться, а опалювальний сезон почнеться вчасно. Водночас Чернишов додав, що українцям потрібно звикнути до умов, які існують в «ощадливих країнах Європи», частина з яких нині «прикручують» подачу газу для індивідуальних споживачів.

Ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18−20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи, — написав Чернишов.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін створює штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону, який стане найскладнішим в історії України.

Уряд зобов’язав «Нафтогаз Трейдинг» постачати газ для забезпечення централізованого постачання гарячої води за пільговою ціною.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти, які запровадять мораторій на підвищення цін у сфері теплопостачання. Така норма буде чинна на час дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Водночас суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання будуть компенсувати різницю в тарифах коштом держбюджету.

Чимало країн Європи у ці дні шукають можливість для диверсифікації постчання газу. Чехія заявила, що під час свого головування у Раді ЄС робитиме акцент на енергетичній безпеці та знищенні залежності ЄС від російського викопного палива.

Вацлав Бартушка, спеціальний уповноважений Чехії з питань енергетичної безпеки, вважає, що «сьогодні ми маємо повторення нафтового шоку 1973 року».