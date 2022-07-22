Правительство Украины установило цены на газ до весны 2023 года — деталиhttps://racurs.ua/n172937-pravitelstvo-ukrainy-ustanovilo-ceny-na-gaz-do-vesny-2023-goda-detali.htmlРакурс
Ціни на газ в Україні вже встановлено до весни наступного року.
Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%. Про це повідомляється в урядовій постанові від 19 липня 2022 року № 812.
Зазначається, що з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» поставлятиме природний газ для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню за ціною 7 тис. 420 грн з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. м газу. Ціна не враховує тариф на послуги з транспортування.
Бюджетним установам «блакитне паливо» продаватимуть за 16 тис. 390 грн з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу, але без урахування тарифу на послуги з транспортування. Для інших потреб ціна тисячі куб. м становитиме 38 тис. 325,5 грн. Ціна враховуватиме ПДВ, але не транспортування.
Також повідомляється, що фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021−2024 роки.
Нагадаємо, 19 липня український уряд встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. Тепловикам газ постачатимуть по 7,40 грн за куб. м, а ціна буде незмінною для всіх теплокомуненерго. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Фіксована ціна діятиме до 31 травня 2023 року.