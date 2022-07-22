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Десантники ВСУ уничтожили российский дивизион гаубиц "Мста-Б". Фото:

Десантники ВСУ уничтожили российский дивизион гаубиц «Мста-Б» (ВИДЕО)

22 июл 2022, 14:19
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Українські десантники з початку повномасштабної війни з росією чітко виконують поставлені бойові задачі.



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Зокрема, нещодавно військовослужбовці знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон, без однієї гаубичної батареї. Відео ліквідації ворога 22 липня опублікували Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

На кадрах видно, як артилерійські підрозділи десантників успішно вражають ворога. Таким чином було знищено вісім 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди росіян.

Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії в співпраці з військовослужбовцями 81-ї десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських військових поблизу Слов’янська в Донецькій області.

Источник: Ракурс


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