Десантники ВСУ уничтожили российский дивизион гаубиц «Мста-Б» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172936-desantniki-vsu-unichtojili-rossiyskiy-divizion-gaubic-msta-b-video.htmlРакурс
Українські десантники з початку повномасштабної війни з росією чітко виконують поставлені бойові задачі.
Зокрема, нещодавно військовослужбовці знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон, без однієї гаубичної батареї. Відео ліквідації ворога 22 липня опублікували Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
На кадрах видно, як артилерійські підрозділи десантників успішно вражають ворога. Таким чином було знищено вісім 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди росіян.
Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії в співпраці з військовослужбовцями 81-ї десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських військових поблизу Слов’янська в Донецькій області.