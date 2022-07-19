Бійці ЗСУ та НГУ знищили групу окупантів під Слов’янськом. Фото:

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Російські військові знову зазнали втрат у живій силі на Донбасі.

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Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії в співпраці з десантниками ліквідували групу російських військових поблизу Слов’янська в Донецькій області. Про це 19 липня повідомила прес-служба Національної гвардії України у Facebook.

Зазначається, що ворогів знищили військовослужбовці 81-ї десантно-штурмової бригади та бійці окремого загону спеціального призначення «Омега» НГУ. Дату бою в Національній гвардії не розкрили.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявляла, що місто Слов’янськ стане наступною ключовою битвою за український Донбас. А у зведенні Генштабу ЗСУ від 19 липня повідомлялося, що на Слов’янському напрямку росіяни намагалися відновити наступ у напрямку міста. Зокрема, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на це село. Українські військові зустріли ворога щільним вогнем та відкинули росіян назад.

Також 19 липня загарбники обстріляли Слов’янськ, внаслідок цього пошкоджені приватні будинки. Під завалами осель опинилися люди.