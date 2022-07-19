росіяни обстріляли будинки в Слов’янську — люди опинилися під заваламиhttps://racurs.ua/ua/n172838-rosiyany-obstrilyaly-budynky-v-slov-yansku-ludy-opynylysya-pid-zavalamy.htmlРакурс
Російські окупанти вдень 19 липня обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.
Від обстрілів були пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Зараз влада уточнює інформацію про наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє міський голова Слов’янська Вадим Лях повідомив у Facebook.
На жаль, Слов’янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені, — йдеться у повідомленні.
Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації заявив, що за 18 липня російські військові вбили одного мирного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще двоє осіб дістали поранення. Досі українська влада не має можливості встановити точну кількість жертв російської агресії у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вдень 19 липня російські окупанти вдарили по центральній частині Краматорська авіаційними ракетами. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, виникли пожежі. У Донецькій ОВА повідомили про одного загиблого. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, п’ятеро з яких довелося госпіталізувати.