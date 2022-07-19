Наслідки обстрілів у Слов’янську. Фото: Вадим Лях у Facebook

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Російські окупанти вдень 19 липня обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

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Від обстрілів були пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Зараз влада уточнює інформацію про наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє міський голова Слов’янська Вадим Лях повідомив у Facebook.

На жаль, Слов’янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені, — йдеться у повідомленні.

Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації заявив, що за 18 липня російські військові вбили одного мирного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще двоє осіб дістали поранення. Досі українська влада не має можливості встановити точну кількість жертв російської агресії у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вдень 19 липня російські окупанти вдарили по центральній частині Краматорська авіаційними ракетами. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, виникли пожежі. У Донецькій ОВА повідомили про одного загиблого. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, п’ятеро з яких довелося госпіталізувати.