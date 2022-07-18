рф запустила по Україні понад 3 тис. ракет, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n172795-skilky-raket-rosiya-vje-zapustyla-po-ukrayini-rozpoviv-zelenskyy-foto.html

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росія за час масштабного вторгнення в Україну застосувала проти нашої держави вже понад 3 тис. крилатих ракет.

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Кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти України та українців, порахувати неможливо. Про це сьогодні, 18 липня, на своїй сторінці в соцмережі Твіттер заявив президент України Володимир Зеленський.

Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео, яке показує, як український винищувач на малій висоті збиває російську ракету.