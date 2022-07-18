Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
РФ запустила по Украине более 3 тыс. ракет, фото: Владимир Зеленский

Сколько ракет россия уже запустила по Украине, рассказал Зеленский (ФОТО)

18 июл 2022, 13:57
999

росія за час масштабного вторгнення в Україну застосувала проти нашої держави вже понад 3 тис. крилатих ракет.



.

Кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти України та українців, порахувати неможливо. Про це сьогодні, 18 липня, на своїй сторінці в соцмережі Твіттер заявив президент України Володимир Зеленський.

Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено, — наголосив Зеленський.

рф запустила по Україні понад 3 тис. ракет, фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео, яке показує, як український винищувач на малій висоті збиває російську ракету.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров