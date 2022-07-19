Вибух у Краматорську — росіяни вдарили авіаційними ракетами, є жертви

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Вибух у Краматорську пролунав 19 липня — воєнні злочинці росії вдарили по центральній частині міста у Донецькій області. Мер Олександр Гончаренко повідомив про наявність жертв, точна кількість яких наразі невідома. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники. Щонайменше одна людина загинула.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко також повідомив про «гучні вибухи у Краматорську».

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по центральній частині міста авіаційними ракетами. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, виникли пожежі. Рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій ліквідують загоряння на надають допомогу людям.

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