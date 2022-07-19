Близько тисячі солдат рф висунулися у бік Запоріжжя з Донецької області

https://racurs.ua/ua/n172833-blyzko-tysyachi-soldat-rf-vysunulysya-u-bik-zaporijjya-z-doneckoyi-oblasti.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Водночас сьогодні колони з приблизно тисячі воєнних злочинців армії рф, які раніше вони базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, висунулися у бік Запоріжжя.

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Про це 19 липня повідомив у Телеграм радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Йдеться про переміщення декількох колон окупантів, ймовірно, військовослужбовців строкової служби, у бік Запоріжжя.

російські військові − близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка − Стародубівка — Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя, − йдеться у повідомленні.

Більшість особового складу російських військових становить молодь до 23 років. Частина з них − строковики.