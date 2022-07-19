Рада звільнила Венедіктову — як голосували нардепи

https://racurs.ua/ua/n172832-rada-zvilnyla-venediktovu-yak-golosuvaly-nardepy.html

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Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Це сталося під час пленарного засідання 19 липня.

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Про це повідомив депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграм. Сама Венедіктова була присутня на засіданні як комітету, так і парламенту. Железняк заявив, що гучних заяв або звинувачень не було.

Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на комітеті, гучних заяв або звинувачень не було, — додав парламентар.

З його слів, звільнення очільниці Офісу генпрокурора підтримали 264 депутати. Питання призначення нового генерального прокурора на розгляд парламенту 19 липня не виносилося.