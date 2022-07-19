Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада уволила Венедиктову - как голосовали нардепы

Рада уволила Венедиктову — как голосовали нардепы

19 июл 2022, 13:18
999

Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Це сталося під час пленарного засідання 19 липня.



.

Про це повідомив депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграм. Сама Венедіктова була присутня на засіданні як комітету, так і парламенту. Железняк заявив, що гучних заяв або звинувачень не було.

Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на комітеті, гучних заяв або звинувачень не було, — додав парламентар.

З його слів, звільнення очільниці Офісу генпрокурора підтримали 264 депутати. Питання призначення нового генерального прокурора на розгляд парламенту 19 липня не виносилося.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров