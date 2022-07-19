Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрывы на Херсонщине - ВСУ попали в Антоновский мост и Чернобаевку

Взрывы на Херсонщине — ВСУ попали в Антоновский мост и Чернобаевку (ВИДЕО)

19 июл 2022, 12:55
999

В окупованому Херсоні 19 липня пролунали вибухи. російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України випустили по ворожих цілях у Херсоні шість ракет. Також вони заявляють, що п’ять ракет нібито збила ППО окупантів. Одна ракета впала в районі Антоновського мосту.



.

Два основних мости на півдні — Антонівський та вище за течією Дніпра залізничний міст. Якщо ці об'єкти зруйнувати, логістика росіян буде знищена.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров