Взрывы на Херсонщине - ВСУ попали в Антоновский мост и Чернобаевку

https://racurs.ua/n172831-vzryvy-na-hersonschine-vsu-popali-v-antonovskiy-most-i-chernobaevku-video.html

Ракурс

В окупованому Херсоні 19 липня пролунали вибухи. російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України випустили по ворожих цілях у Херсоні шість ракет. Також вони заявляють, що п’ять ракет нібито збила ППО окупантів. Одна ракета впала в районі Антоновського мосту.

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Два основних мости на півдні — Антонівський та вище за течією Дніпра залізничний міст. Якщо ці об'єкти зруйнувати, логістика росіян буде знищена.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.