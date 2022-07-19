Рада уволила Баканова, а Зеленский - глав СБУ в пяти областях

https://racurs.ua/n172830-rada-uvolila-bakanova-a-zelenskiy-glav-sbu-v-pyati-oblastyah.html

Ракурс

Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України звільнила Верховна Рада на засідання 19 липня. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

.

«За» звільнення проголосували 265 парламентарів.

Після подання про звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ президент Володимир Зеленський звільнив також його заступника Володимира Горбенка і ще кількох голів обласних управлінь СБУ.

У вівторок Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Сумській області Руслана Григоренка і призначив замість нього Руслана Федорова.

Також глава держави звільнив із посади начальника управління СБУ у Дніпропетровській області Володимира Краснянського — і призначив замість нього Сергія Лисака, якого перед тим звільнив із посади начальника управління СБУ в Житомирській області.

Євгена Борзілова Зеленський пересунув із управління СБУ в Полтавській області в управління СБУ в Закарпатській області.

Натомість полтавське управління СБУ очолив Іван Рудницький, який до того очолював управління спецслужби на Закарпатті.

Начальником управління СБУ в Харківській області став Олександр Куць.