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Рада уволила Баканова, а Зеленский - глав СБУ в пяти областях
Рада уволила Баканова, а Зеленский — глав СБУ в пяти областяхhttps://racurs.ua/n172830-rada-uvolila-bakanova-a-zelenskiy-glav-sbu-v-pyati-oblastyah.htmlРакурс
Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України звільнила Верховна Рада на засідання 19 липня. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
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«За» звільнення проголосували 265 парламентарів.
Після подання про звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ президент Володимир Зеленський звільнив також його заступника Володимира Горбенка і ще кількох голів обласних управлінь СБУ.
У вівторок Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Сумській області Руслана Григоренка і призначив замість нього Руслана Федорова.
Також глава держави звільнив із посади начальника управління СБУ у Дніпропетровській області Володимира Краснянського — і призначив замість нього Сергія Лисака, якого перед тим звільнив із посади начальника управління СБУ в Житомирській області.
Євгена Борзілова Зеленський пересунув із управління СБУ в Полтавській області в управління СБУ в Закарпатській області.
Натомість полтавське управління СБУ очолив Іван Рудницький, який до того очолював управління спецслужби на Закарпатті.
Начальником управління СБУ в Харківській області став Олександр Куць.