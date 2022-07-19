Вибухи на Херсонщині — ЗСУ поцілили у Антонівській міст і Чорнобаївку

https://racurs.ua/ua/n172831-vybuhy-na-hersonschyni-zsu-pocilyly-u-antonivskiy-mist-i-chornobayivku-zmi.html

Ракурс

В окупованому Херсоні 19 липня пролунали вибухи. російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України випустили по ворожих цілях у Херсоні шість ракет. Також вони заявляють, що п’ять ракет нібито збила ППО окупантів. Одна ракета впала в районі Антоновського мосту.

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Два основних мости на півдні — Антонівський та вище за течією Дніпра залізничний міст. Якщо ці об'єкти зруйнувати, логістика росіян буде знищена.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.