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Вибухи на Херсонщині — ЗСУ поцілили у Антонівській міст і Чорнобаївку

Вибухи на Херсонщині: ЗСУ поцілили у Антонівській міст і Чорнобаївку — ЗМІ

19 лип 2022, 12:55
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В окупованому Херсоні 19 липня пролунали вибухи. російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України випустили по ворожих цілях у Херсоні шість ракет. Також вони заявляють, що п’ять ракет нібито збила ППО окупантів. Одна ракета впала в районі Антоновського мосту.



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Два основних мости на півдні — Антонівський та вище за течією Дніпра залізничний міст. Якщо ці об'єкти зруйнувати, логістика росіян буде знищена.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.

Джерело: Ракурс


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